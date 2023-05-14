Наразі Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 18 ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 18 ракет.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

У Середземному морі — до 5 ворожих кораблів, з них два носії «Калібрів», загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.