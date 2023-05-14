|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|05:18
|Захід сонця:
|20:18
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця
|20:35
|Температура завтра:
|+25 C°
Наразі Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 18 ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 18 ракет.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.
У Середземному морі — до 5 ворожих кораблів, з них два носії «Калібрів», загальний залп до 20 ракет.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Наразі Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 18 ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 18 ракет.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.
У Середземному морі — до 5 ворожих кораблів, з них два носії «Калібрів», загальний залп до 20 ракет.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.