Президент Білорусі Олександр Лукашенко не з’явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.

Про це повідомляє проєкт білоруського журналіста Антона Мотолько «Мотолько помоги».

Замість нього промову виголосив прем’єр-міністр Роман Головченко.

Як пишуть білоруські ЗМІ, Олександр Лукашенко не з’являється в публічному просторі вже п’ятий день. Про його стан нічого невідомо, однак ще під час візиту в Москву 9 травня з’явилася інформація, що білоруський диктатор себе погано почуває.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі не проводиться прихована мобілізація і країна не перебуває у стані підготовки до участі у війні.