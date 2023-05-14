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Президент Білорусі Олександр Лукашенко не з’явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.
Про це повідомляє проєкт білоруського журналіста Антона Мотолько «Мотолько помоги».
Замість нього промову виголосив прем’єр-міністр Роман Головченко.
Як пишуть білоруські ЗМІ, Олександр Лукашенко не з’являється в публічному просторі вже п’ятий день. Про його стан нічого невідомо, однак ще під час візиту в Москву 9 травня з’явилася інформація, що білоруський диктатор себе погано почуває.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі не проводиться прихована мобілізація і країна не перебуває у стані підготовки до участі у війні.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко не з’явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.
Про це повідомляє проєкт білоруського журналіста Антона Мотолько «Мотолько помоги».
Замість нього промову виголосив прем’єр-міністр Роман Головченко.
Як пишуть білоруські ЗМІ, Олександр Лукашенко не з’являється в публічному просторі вже п’ятий день. Про його стан нічого невідомо, однак ще під час візиту в Москву 9 травня з’явилася інформація, що білоруський диктатор себе погано почуває.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі не проводиться прихована мобілізація і країна не перебуває у стані підготовки до участі у війні.