Німеччина надає Україні пакет військової допомоги вартістю 2,7 мільярда євро, який допоможе українцям ефективно захищатися від агресора.

Про це заявив Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

— Ми надаємо дуже сучасні, дуже ефективні, якісні озброєння, які допомагають вам захищатися.... Ми не зупиняємося. Щойно ми вирішили надати новий пакет на 2,7 мільярда євро, — сказав Олаф Шольц.

Він зазначив, що новий пакет включає додаткові бойові машини піхоти Marder, танки Leopard 1, зенітні комплекси Gepard, комплекси ППО Iris-T тощо.

Загалом, за словами канцлера, Німеччина від початку війни надала Україні підтримку на суму близько 17 мільярдів євро. Він запевнив, що гуманітарна, фінансова, економічна та військова підтримка триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

Канцлер додав, що партнери готові підтримувати Україну довго, і це меседж для москви.

Він підкреслив, що росія має забрати свої війська з території України, підкреслив він.

Олаф Шольц також заявив, що Німеччина разом з партнерами опікуватимуться тим, щоби російські агресори постали перед судом.

— Винні мають бути притягнуті до відповідальності, — підкреслив канцлер.

Він також наголосив, що імперські плани та ідеї президента рф путіна є загрозою для всіх.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за допомогу.

«Дякую Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП рятують українські життя й наближають нас до перемоги. Німеччина — надійний союзник. Разом наближаємо мир», — написав президент.