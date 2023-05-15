У Департаменті транспорту США (USDOT) стався витік даних, внаслідок чого в Мережу потрапила особиста інформація 237 тисяч нинішніх і колишніх співробітників федерального уряду.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Злам стосувався системи обробки транзитних пільг TRANServe, яка відшкодовує державним службовцям деякі витрати на проїзд.

Наразі неясно, чи була ця інформація використана зі злочинною метою.

У Міністерстві транспорту та зв’язку США заявили, що витік не вплинув на систему безпеки транспорту.

Хто може нести відповідальність за злам, не повідомляється.

USDOT розслідує атаку і заблокувало доступ до системи транзитних пільг доти, доки вона не буде захищена і відновлена.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський не отримав жодної інформації від Білого дому щодо масового витоку надсекретних документів розвідки США.