Президент Сербії Александар Вучич заявив, що погоджується на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини, та анонсував рішення 26 травня.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Заява Александара Вучича пролунала під час його візиту на виставку незареєстрованої зброї, яку громадяни здали добровільно з моменту заклику.

— Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні. Ви не будете визначати, коли відбудуться вибори... але якщо ви хочете говорити — ми готові говорити, — сказав президент Сербії.

Він додав, що влада продовжить заходи для запобігання повторенню подібних інцидентів.

Александар Вучич також заявив, що не збирається відправляти у відставку міністра поліції Братиславу Гашича, тому що вважає, що він «блискуче робить свою роботу».

12 травня у Белграді пройшов другий великий протест з вимогою відставки ключових урядовців і реформи ЗМІ після двох випадків масової стрілянини.

Минулого тижня у Сербії сталося два масових розстріли — у школі в Белграді в середу і в околицях сербської столиці в четвер, в результаті яких загинули по вісім людей. Підозрювані в обох випадках — відповідно 13-річний підліток і 20-річний хлопець — перебувають під вартою.

Після стрілянини президент Сербії Александар Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, щоби посилити контроль за носінням стрілецької зброї. Міністр освіти подав у відставку.