У Туреччині продовжується підрахунок голосів на президентських та парламентських виборах.

Державне інформаційне агентство Anadolu (AA) повідомляє, що підраховано близько 84,32% голосів, Ердоган перемагає з 50,2%, а його головний суперник Кемаль Киличдароглу поки що набирає 44,02%, пише ВВС.

При цьому представники обох суперників заявляють, що їхній кандидат насправді перемагає.

Деякі повідомлення про порушення вже надійшли, але Вища виборча комісія каже, що поки що нічого непередбачуваного не сталося.

Опозиція кілька разів закликала критично ставитись до результатів, які повідомляє Anadolu, стверджуючи, що вони діють виключно на користь уряду.

Представник партії Ердогана — Партії справедливості та розвитку Омер Челік, який виступив нещодавно, сказав, що підрахунок голосів йде абсолютно прозоро, і що всі повинні визнати перемогу президента.

За даними приватного агентства новин Anka після підрахунку 78% голосів, у президента Ердогана — 48,5% голосів, а у Киличароглу — 45,7%.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня, у Туреччині пройшли вибори. Голосування покаже, чи залишиться чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган на посаді чи вперше за 20 років влада перейде в опозицію. Також у Туреччині сьогодні обирають новий склад парламенту.