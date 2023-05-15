На окупованих територіях Херсонської області загарбники затримують чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Затриманим пропонують відкупитися, але хто не має коштів або не хоче сплачувати хабарі – тих примусово мобілізують.

— Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення, – додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що окупаційні органи «влади» на тимчасово окупованих територіях мають до 18 квітня подати до «військомату» дані про громадян, які отримали паспорт країни-окупанта.