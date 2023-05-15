Лідери країн Group of 7 планують зробити антиросійські санкції жорсткішими на саміті в Японії, що відбудеться цього тижня.

Вони націляться на енергетику на експорт, повідомили співрозмовники Reuters.

Нові санкції, які мають оголосити 19-21 травня, будуть спрямовані на ухилення від обмежувальних заходів за допомогою третіх країн, на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та стримування закупівель, які можуть іти на російську військову сферу.

США очікують, що інші члени G7 погодяться скорегувати підхід до санкцій, аби для певних категорій товарів експорт став забороненим, якщо інше не дозволено спеціальним списком. Ймовірно, Захід хоче змінити підхід так, аби Росія могла завозити не ті товари, що не внесені до чорного списку, а лише ті, що включені до білого.

Раніше адміністрація Байдена підштовхувала союзників з G7 скасувати санкційний підхід групи, який сьогодні дозволяє продавати всі товари в Росію, якщо вони не включені в чорний список.

— Ви повинні очікувати, що в кількох місцях, особливо у зв’язку з оборонно-промисловою базою Росії, зміниться презумпція, — сказав американський чиновник, який побажав залишитись анонімним.

Точні формулювання спільних декларацій лідерів G7 все ще є предметом обговорення та коригування.

Раніше повідомлялося, що країни G7 готують новий пакет санкцій проти РФ, який зосередиться на закритті лазівок у раніше запроваджених заходах.