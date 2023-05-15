Велика Британія надішле в Україну сотні нових ударних безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів.

Про це, як повідомляє агенція Reuters, 15 травня заявив британський уряд – після того, як президент України Володимир Зеленський прибув до країни для переговорів із прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

— Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Сполученим Королівством сотень ракет протиповітряної оборони та інших безпілотних літальних систем, включно з сотнями нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 кілометрів, – йдеться в заяві уряду.

У британському уряді додають, що «все це буде доставлено упродовж найближчих місяців, коли Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, яке триває».

Нагадаємо, Збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.