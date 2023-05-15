У Миколаєві територію дитячого містечка «Казка», де днями загинула 3-річна дитина, почали патрулювати співробітники поліції.

Територію містечка обгородили червоно-білою стрічкою з написом «Національна поліція», повідомляє кореспондент видання «НикВести».

Ймовірно, таке рішення пов'язане з тим, що на території «Казки» містяться важливі для слідства речові докази.

Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка.

Трагедія сталася під час гри дитини на батуті. Дівчинка заплуталася у петлях на стінці батуту та померла внаслідок удушення.