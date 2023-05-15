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У Миколаєві територію дитячого містечка «Казка», де днями загинула 3-річна дитина, почали патрулювати співробітники поліції.
Територію містечка обгородили червоно-білою стрічкою з написом «Національна поліція», повідомляє кореспондент видання «НикВести».
Ймовірно, таке рішення пов'язане з тим, що на території «Казки» містяться важливі для слідства речові докази.
Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка.
Трагедія сталася під час гри дитини на батуті. Дівчинка заплуталася у петлях на стінці батуту та померла внаслідок удушення.
У Миколаєві територію дитячого містечка «Казка», де днями загинула 3-річна дитина, почали патрулювати співробітники поліції.
Територію містечка обгородили червоно-білою стрічкою з написом «Національна поліція», повідомляє кореспондент видання «НикВести».
Ймовірно, таке рішення пов'язане з тим, що на території «Казки» містяться важливі для слідства речові докази.
Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка.
Трагедія сталася під час гри дитини на батуті. Дівчинка заплуталася у петлях на стінці батуту та померла внаслідок удушення.