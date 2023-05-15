Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що дозволить авіасполучення з Росією лише російським авіакомпаніям та літакам, які не потрапили під санкції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора, пише «Бабель».

— Тверда позиція Грузії полягає в тому, що польоти між Грузією та Російською Федерацією будуть виконуватися лише авіакомпаніями й літаками, які не потрапили під санкції. Відповідно, усі заявки, подані до Агентства цивільної авіації, інформація і документація, подані авіакомпаніями, підлягатимуть детальному вивченню та перевірці різними механізмами щодо санкцій, — йдеться в повідомленні.

Водночас грузинське авіаагентство проводить консультації та вивчає приклади країн, які дотримуються санкцій і водночас мають пряме повітряне сполучення з Росією.

Станом на 15 травня відомство отримало заявки від кількох авіакомпаній з проханням про регулярне авіасполучення між Грузією та Росією.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси до Росії, незважаючи на продовження військової агресії Росії проти України.