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Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що дозволить авіасполучення з Росією лише російським авіакомпаніям та літакам, які не потрапили під санкції.
Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора, пише «Бабель».
— Тверда позиція Грузії полягає в тому, що польоти між Грузією та Російською Федерацією будуть виконуватися лише авіакомпаніями й літаками, які не потрапили під санкції. Відповідно, усі заявки, подані до Агентства цивільної авіації, інформація і документація, подані авіакомпаніями, підлягатимуть детальному вивченню та перевірці різними механізмами щодо санкцій, — йдеться в повідомленні.
Водночас грузинське авіаагентство проводить консультації та вивчає приклади країн, які дотримуються санкцій і водночас мають пряме повітряне сполучення з Росією.
Станом на 15 травня відомство отримало заявки від кількох авіакомпаній з проханням про регулярне авіасполучення між Грузією та Росією.
Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси до Росії, незважаючи на продовження військової агресії Росії проти України.
Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що дозволить авіасполучення з Росією лише російським авіакомпаніям та літакам, які не потрапили під санкції.
Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора, пише «Бабель».
— Тверда позиція Грузії полягає в тому, що польоти між Грузією та Російською Федерацією будуть виконуватися лише авіакомпаніями й літаками, які не потрапили під санкції. Відповідно, усі заявки, подані до Агентства цивільної авіації, інформація і документація, подані авіакомпаніями, підлягатимуть детальному вивченню та перевірці різними механізмами щодо санкцій, — йдеться в повідомленні.
Водночас грузинське авіаагентство проводить консультації та вивчає приклади країн, які дотримуються санкцій і водночас мають пряме повітряне сполучення з Росією.
Станом на 15 травня відомство отримало заявки від кількох авіакомпаній з проханням про регулярне авіасполучення між Грузією та Росією.
Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси до Росії, незважаючи на продовження військової агресії Росії проти України.