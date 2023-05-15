Голова Центральної виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер оголосив, що переможець на президентських виборах визначиться за підсумками другого туру, який пройде 28 травня.

Про це повідомляє Haberturk.

За даними ЦВК, чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган набрав 49,51% голосів виборців. Його найближчий опонент Кемаль Киличдароглу отримав 44,88% голосів.

Таким чином, жоден кандидат не має право бути обраним на виборах. У неділю, 28 травня, було ухвалено рішення про проведення другого туру виборів, – заявив Ахмет Єнер.

Ердоган висловив надію на перемогу вже в першому турі, додавши при цьому, що якщо волею народу судилося провести другий тур, він не заперечуватиме.

Його опонент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, сказав, що впевнений у перемозі у другому турі.

Третій кандидат на виборах Сінан Оган пообіцяв невдовзі визначитися, кого із суперників підтримати у другому турі.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня, відбувся перший тур виборів президента та вибори до парламенту Турецької Республіки (Великі національні збори).