Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує збільшити виробництво боєприпасів у пʼять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника концерну Себастьяна Хвалєка в інтерв’ю РАР.

Наразі підприємство здатне виготовляти 30-40 тисяч боєприпасів, однак враховуючи рішення ЄС передати Україні близько 1 млн снарядів, планується суттєво збільшити обʼєми.

«Ми серйозно налаштовані й готові значно збільшити виробничі потужності. Сьогодні наша потужність становить 30 000 — 40 000 боєприпасів на рік. Ми хочемо збільшити їх до понад 200 000 штук на рік», — сказав Себастьян Хвалєк.

Збільшення виробництва йтиме за двома програмами: для польської армії та Збройних Сил України в межах спільних закупівель снарядів Євросоюзу.

Керівник концерну також додав, що держконцерн хоче створити замкнутий цикл виробництва боєприпасів, бо зараз нітроцелюлоза та деякі види порохів імпортуються. Через ситуацію у світі Польща хоче не тільки наростити виробництво, але й мінімізувати викиди у навколишнє середовище.