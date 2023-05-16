У ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».

Їх ворог випустив з акваторії Чорного моря, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу, у Києві вона лунала двічі за цю ніч. Приблизно о 3:00 у столиці пролунала низка гучних вибухів.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети. У Соломʼянському районі троє потерпілих.