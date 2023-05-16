Протягом доби 16 травня російська армія знову завдала масованого удару по Україні різними видами ракет. Тривають бойові дії поблизу Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Марʼїнки. Там було 49 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також тривають важкі бої за Бахмут. Протягом 15 травня ворог наступав на Іванівське, успіху не мав. Українські захисники відбили численні атаки ворога на околицях міста Марʼїнка.

На Запоріжжі та у Херсонській області окупанти обороняються.

Минулої доби українська авіація девʼять разів вдарила по скупченнях російських військ і їхньої техніки і сім разів — по зенітно-ракетних системах окупантів. Повітряні сили перехопили шість бойових безпілотників різних типів.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вразили три командних пункти, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, одну зенітно-ракетну систему, пʼять станцій радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 520 військових, три танки, 12 бойових броньованих машин та 13 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 199 980 росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони півдня збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».