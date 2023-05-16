Російські військові вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників «Шахед» − усі ворожі цілі оборонці збили.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

— Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, — повідомив Валерій Залужний

Крім того, у ніч на 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», «SuperCam». Ці ворожі цілі також усі знищили.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».