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Російські військові вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників «Шахед» − усі ворожі цілі оборонці збили.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
— Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, — повідомив Валерій Залужний
Крім того, у ніч на 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», «SuperCam». Ці ворожі цілі також усі знищили.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».
Російські військові вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників «Шахед» − усі ворожі цілі оборонці збили.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
— Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, — повідомив Валерій Залужний
Крім того, у ніч на 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», «SuperCam». Ці ворожі цілі також усі знищили.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».