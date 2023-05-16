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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підписав розпорядження про скликання чергової дев’ятнадцятої сесії Миколаївської міської ради.
Відповідне розпорядження міський голова підписав 15 травня.
Пленарне засідання відбудеться 30 травня о 10:00 в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував депутатів міської ради, які зірвали засідання сесії. Пізніше з'ясувалося, що засідання сесії Миколаївської міської ради 11 квітня зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підписав розпорядження про скликання чергової дев’ятнадцятої сесії Миколаївської міської ради.
Відповідне розпорядження міський голова підписав 15 травня.
Пленарне засідання відбудеться 30 травня о 10:00 в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував депутатів міської ради, які зірвали засідання сесії. Пізніше з'ясувалося, що засідання сесії Миколаївської міської ради 11 квітня зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради.