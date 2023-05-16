Підрядники з Казахстану, які наразі займаються відбудовою зруйнованого росіянами травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві, виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

— Підрядники з Казахстану працюють дуже якісно. Я була там минулого тижня і була здивована чистотою на будівельному майданчику, тому що щодня роботи просуваються дуже швидко, – сказала вона.

Ірина Шамрай також нагадала, що між будівлею травмпункту та основним корпусом побудують перехід, що надасть можливість збільшити пакет послуг лікарні та, відповідно, отримати додаткове фінансування НСЗУ.

— Для збільшення пакетів послуг лікарні прийнято рішення побудувати перехід між травмпунктом і основним корпусом лікарні, що дасть можливість закладу використовувати операційні, які знаходяться на третьому поверсі травмпункту. Виготовляється проєктно-кошторисна документація і вже була візуалізація. Оскільки ми вже приводимо травмпункт у відповідність, то це має бути один такий комплекс, який максимально буде використовувати заклад для надання допомоги, – розповіла вона.

Як відомо, партнери Миколаївщини з Казахстану вже почали відбудову пошкоджених ракетними обстрілами будівель лікарні швидкої медичної допомоги.

Раніше також повідомлялося, що Королівство Данії виділило кошти на відновлення травмпункту у Миколаєві, який був зруйнований внаслідок російських обстрілів. Наразі невідомо, чи їх використовують для проведення зазначених робіт, чи спрямують на інший об'єкт.

Нагадаємо, що будівля травмпункту в міській лікарні Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року. Будівництво відбувалося з 2016 року.