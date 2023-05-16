Російські окупанти і надалі продовжують цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України у своїх цілях.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 травня.

Так, будівлі однієї з місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області росіяни використовують для розміщення особового складу.

Згідно з даними, якими володіє Генштаб, у дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття.

Нагадаємо, що росіяни після захоплення Снігурівки на Миколаївщині зайняли територію місцевої колонії.