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Російські окупанти і надалі продовжують цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України у своїх цілях.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 травня.
Так, будівлі однієї з місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області росіяни використовують для розміщення особового складу.
Згідно з даними, якими володіє Генштаб, у дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття.
Нагадаємо, що росіяни після захоплення Снігурівки на Миколаївщині зайняли територію місцевої колонії.
Російські окупанти і надалі продовжують цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України у своїх цілях.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 травня.
Так, будівлі однієї з місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області росіяни використовують для розміщення особового складу.
Згідно з даними, якими володіє Генштаб, у дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття.
Нагадаємо, що росіяни після захоплення Снігурівки на Миколаївщині зайняли територію місцевої колонії.