Європейські лідери зберуться сьогодні у Рейк’явіку на четвертий саміт Ради Європи, щоб продемонструвати свою підтримку Україні.

Захід триватиме два дні, це четвертий саміт з часу створення організації у 1949-му році, пише Reuters.

— Важливість Ради Європи часто недооцінюється, – сказав Франк Швабе, німецький законодавець, який брав активну участь у плануванні саміту.

У ньому візьмуть участь німецький канцлер Олаф Шольц, британський прем’єр Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон, а український президент Володимир Зеленський звернеться до своїх колег по відеозв’язку.

Ісландські організатори заявили, що зустріч стане можливістю підтримати Україну за допомогою «конкретних заходів», а також стимулювати ініціативи щодо подолання нових загроз для демократії, включно зі зміною клімату та штучним інтелектом.

Нагадаємо, у межах офіційного візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.