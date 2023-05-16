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Європейські лідери зберуться сьогодні у Рейк’явіку на четвертий саміт Ради Європи, щоб продемонструвати свою підтримку Україні.
Захід триватиме два дні, це четвертий саміт з часу створення організації у 1949-му році, пише Reuters.
— Важливість Ради Європи часто недооцінюється, – сказав Франк Швабе, німецький законодавець, який брав активну участь у плануванні саміту.
У ньому візьмуть участь німецький канцлер Олаф Шольц, британський прем’єр Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон, а український президент Володимир Зеленський звернеться до своїх колег по відеозв’язку.
Ісландські організатори заявили, що зустріч стане можливістю підтримати Україну за допомогою «конкретних заходів», а також стимулювати ініціативи щодо подолання нових загроз для демократії, включно зі зміною клімату та штучним інтелектом.
Нагадаємо, у межах офіційного візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.
Європейські лідери зберуться сьогодні у Рейк’явіку на четвертий саміт Ради Європи, щоб продемонструвати свою підтримку Україні.
Захід триватиме два дні, це четвертий саміт з часу створення організації у 1949-му році, пише Reuters.
— Важливість Ради Європи часто недооцінюється, – сказав Франк Швабе, німецький законодавець, який брав активну участь у плануванні саміту.
У ньому візьмуть участь німецький канцлер Олаф Шольц, британський прем’єр Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон, а український президент Володимир Зеленський звернеться до своїх колег по відеозв’язку.
Ісландські організатори заявили, що зустріч стане можливістю підтримати Україну за допомогою «конкретних заходів», а також стимулювати ініціативи щодо подолання нових загроз для демократії, включно зі зміною клімату та штучним інтелектом.
Нагадаємо, у межах офіційного візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.