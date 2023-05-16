Народний депутат України Олександр Гайду від імені парламенту вручив грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом головному лікарю Миколаївського обласного центру онкології Дмитру Лагочеву.

Про це він повідомив в Facebook.

Дмитра Лагочева знають в Миколаєві та області, як професійного лікаря анастезіолога та керівника Миколаївського онкоцентру. Під час воєнного стану – медзаклад перетворився на госпіталь, де приймали поранених, робили екстрені операції і продовжили лікувати онкохворих.

—Не зважаючи на складні воєнні реалії, обстрілів онкоцентру та міста – ви працювали та продовжуєте надавати високоякісні медичні послуги пацієнтам. І навіть у цей складний час розвиваєте можливості медичного закладу. Ви зберегли 90% колективу під час війни і це дуже високий показник, — заявив народний депутат Олександр Гайду.

В свою чергу, Дмитро Лагочев подякував нардепу за постійну підтримку медичного закладу.

— Для мене велика честь отримати високу державну нагороду. Працюємо далі, розвиваємо медицину, допомагаємо нашим жителям», - зазначив головний лікар онкоцентру Дмитро Лагочев.

Народний депутат подякував колективу Миколаївського онкоцентру за віддану роботу та допомогу жителям у воєнний час.

Нагадаємо, що до війни завдяки підтримці Олександра Гайду в онкоцентрі з'явилися сучасний рентген – апарат, апарати УЗД та ШВЛ. Також було відремонтовано радіологічний корпус. З початком повномасштабної війни команда нардепа допомагає лікарні медикаментами та продуктами.

Раніше повідомлялося, що народний депутат України Олександр Гайду звернувся до МОЗ та НСЗУ із запитом щодо обсягів фінансування медичних закладів Миколаєва та області та причин їх можливого зменшення.