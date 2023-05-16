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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
На рахунок партії здійснили грошові внески під 5 фізичних осіб на загалом 3,59 мільйона гривень. Але НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили.
Тому в агентстві вважають, що це може свідчити про те, що гроші на підтримку ОПЗЖ вносилися анонімними особами із залученням інших людей та використання їхніх персональних даних. А це свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку.
НАЗК направило обґрунтований висновок до Нацполіції з проханням відкрити справу про кримінальний проступок і розпочати досудове розслідування.
В агентстві нагадують, що українське законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.
Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 15 вересня 2022 року остаточно заборонив діяльність ОПЗЖ в Україні.
Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Олег Третяк написав заяву про складення депутатських повноважень.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
На рахунок партії здійснили грошові внески під 5 фізичних осіб на загалом 3,59 мільйона гривень. Але НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили.
Тому в агентстві вважають, що це може свідчити про те, що гроші на підтримку ОПЗЖ вносилися анонімними особами із залученням інших людей та використання їхніх персональних даних. А це свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку.
НАЗК направило обґрунтований висновок до Нацполіції з проханням відкрити справу про кримінальний проступок і розпочати досудове розслідування.
В агентстві нагадують, що українське законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.
Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 15 вересня 2022 року остаточно заборонив діяльність ОПЗЖ в Україні.
Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Олег Третяк написав заяву про складення депутатських повноважень.