Центральне розвідувальне управління США запустило Telegram-канал. Там опублікували відео з інструкціями, як анонімно та безпечно звʼязатися з ЦРУ.

Про це пише CNN.

Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проєкті, заявили, що війна Росії в Україні створила історичну можливість, «щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам». Після початку російського вторгнення ЦРУ вже вербувало росіян і, за словами чиновників, попередня операція була успішною.

За словами одного з посадовців, є надія, що росіяни, які працюють у делікатних сферах і мають доступ до цінної інформації, почують заклик американців. Він звучить так: «Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте».

— Ми хотіли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, через що вони проходять, — додав співрозмовник CNN.

За його словами, у відео не згадується Володимир Путін чи навіть війна в Україні, частково тому, що це було б «зайвим», а також тому, що воно спирається на «позачасові» теми, за допомогою яких можна переконати незадоволених владою росіян звернутися до ЦРУ.

Поки ЦРУ вербує росіян за кордоном, ФБР запустило подібний проєкт, спрямований на росіян у Сполучених Штатах. Тих, хто побував у посольстві у Вашингтоні, знаходять через мобільні телефони.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова уже відреагувала на створення каналу ЦРУ.

— Дуже зручний ресурс для відстеження тих, хто звертається, — сказала вона.

Нагадаємо, з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.