Повітряне командування «Південь» показало чотири збиті в ніч проти 16 травня над Миколаївською областю російські ракети «Калібр».

Відповідні фото опубліковані на офіційній Facebook-сторінці командування.

Вказується, що ракети збили воїни зенітного ракетного підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.

Як відомо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу, у Києві вона лунала двічі за цю ніч. Приблизно о 3:00 у столиці пролунала низка гучних вибухів. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети. У Соломʼянському районі троє потерпілих.