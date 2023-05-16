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Повітряне командування «Південь» показало чотири збиті в ніч проти 16 травня над Миколаївською областю російські ракети «Калібр».
Відповідні фото опубліковані на офіційній Facebook-сторінці командування.
Вказується, що ракети збили воїни зенітного ракетного підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.
Як відомо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу, у Києві вона лунала двічі за цю ніч. Приблизно о 3:00 у столиці пролунала низка гучних вибухів. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети. У Соломʼянському районі троє потерпілих.
Повітряне командування «Південь» показало чотири збиті в ніч проти 16 травня над Миколаївською областю російські ракети «Калібр».
Відповідні фото опубліковані на офіційній Facebook-сторінці командування.
Вказується, що ракети збили воїни зенітного ракетного підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.
Як відомо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу, у Києві вона лунала двічі за цю ніч. Приблизно о 3:00 у столиці пролунала низка гучних вибухів. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети. У Соломʼянському районі троє потерпілих.