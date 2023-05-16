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Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).
Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році, пише «Бабель».
Про це пише Міністерство закордонних справ і висловлює особливу подяку Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE.
Біля штаб-квартири кіберцентру в Таллінні урочисто підняли український прапор на знак приєднання України.
Нагадаємо, країни НАТО погодилися, що після війни Україна стане членом Альянсу, але це довгострокова перспектива.
Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).
Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році, пише «Бабель».
Про це пише Міністерство закордонних справ і висловлює особливу подяку Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE.
Біля штаб-квартири кіберцентру в Таллінні урочисто підняли український прапор на знак приєднання України.
Нагадаємо, країни НАТО погодилися, що після війни Україна стане членом Альянсу, але це довгострокова перспектива.