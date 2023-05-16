Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році, пише «Бабель».

Про це пише Міністерство закордонних справ і висловлює особливу подяку Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE.

Біля штаб-квартири кіберцентру в Таллінні урочисто підняли український прапор на знак приєднання України.

Нагадаємо, країни НАТО погодилися, що після війни Україна стане членом Альянсу, але це довгострокова перспектива.