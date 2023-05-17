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Впродовж 16 травня російські окупанти двічі вели артилерійський обстріл по Очакову та береговій лінії громади.
Ворог вів обстріл о 09:53 та 17:28. Постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Водночас о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вчора вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву.
Впродовж 16 травня російські окупанти двічі вели артилерійський обстріл по Очакову та береговій лінії громади.
Ворог вів обстріл о 09:53 та 17:28. Постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Водночас о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вчора вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву.