Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посади ректорів двох миколаївських університетів.

Йдеться про Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Відповідні оголошення розміщені на сайті МОН України 7 квітня та 15 травня.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

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