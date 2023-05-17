Російські військові збільшили кількість ракетних ударів по Україні, щоб змусити ЗСУ відкласти контрнаступ.

Про це заявив неназваний офіційний представник США, пише CNN.

За його словами, росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

Останнім часом окупанти завдають широкомасштабних ракетних ударів одночасно з кількох напрямків, націлившись на центр управління в Києві та інші ключові обʼєкти.

— Росія, можливо, почала розширені атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників, що налітали, за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами, — сказав представник США.

Зазначається, що масовані російські атаки можуть навіть «піти на користь Україні», оскільки Росія активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

Нагадаємо, вчора вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву.