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Попри те, що у Повітряних силах не збирались коментувати заяви російського Міноборони про нібито «знищення» ЗРК Patriot ракетою «Кинджал» в Києві, українців все ж вирішили заспокоїти — Patriot знищити одним ударом ракети «Кинджал» неможливо та пояснили чому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.
Він зазначив, що вчора Командування Повітряних сил взагалі відмовилось коментувати заяви представника Міноборони РФ Конашенкова, який «вже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації».
— Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot, — додав він.
Юрій Ігнат пояснив, що Patriot — це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до 8). Зокрема, у командному пункті «сидить бойова обслуга». Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.
При цьому, командний пункт може працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використали у ніч проти 16 травня.
Що стосується пускових установок, то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.
— Знищити систему якимось там «Кинджалом», ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди, — додав Юрій Ігнат.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Загалом тієї ночі українська ППО знищила всі 18 ракет, випущені РФ, з яких було шість «Кинджалів».
Попри те, що у Повітряних силах не збирались коментувати заяви російського Міноборони про нібито «знищення» ЗРК Patriot ракетою «Кинджал» в Києві, українців все ж вирішили заспокоїти — Patriot знищити одним ударом ракети «Кинджал» неможливо та пояснили чому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.
Він зазначив, що вчора Командування Повітряних сил взагалі відмовилось коментувати заяви представника Міноборони РФ Конашенкова, який «вже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації».
— Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot, — додав він.
Юрій Ігнат пояснив, що Patriot — це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до 8). Зокрема, у командному пункті «сидить бойова обслуга». Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.
При цьому, командний пункт може працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використали у ніч проти 16 травня.
Що стосується пускових установок, то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.
— Знищити систему якимось там «Кинджалом», ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди, — додав Юрій Ігнат.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Загалом тієї ночі українська ППО знищила всі 18 ракет, випущені РФ, з яких було шість «Кинджалів».