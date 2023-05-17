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У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують масове перекидання військової техніки на північ Маріупольського району.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень окрім напрямку Бердянськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрямку Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів», — написав він.
Також загарбники поновили тактику нічних пересувань. Зокрема, від другої до третьої години ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну було зафіксовано звук проходження військової техніки.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що системи ППО Patriot знищити одним ударом ракети «Кинджал» неможливо.
У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують масове перекидання військової техніки на північ Маріупольського району.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень окрім напрямку Бердянськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрямку Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів», — написав він.
Також загарбники поновили тактику нічних пересувань. Зокрема, від другої до третьої години ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну було зафіксовано звук проходження військової техніки.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що системи ППО Patriot знищити одним ударом ракети «Кинджал» неможливо.