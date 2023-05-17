Відвідувачі судів в Миколаївській області за квітень принесли із собою на засідання близько 150 заборонених предметів.

Про це повідомляє територіальне управління Служби судової охорони у Миколаївській області.

Зазначається, що протягом минулого місяця охоронці забезпечили безпеку 9,5 тисяч судових засідань. За цей час через пункти пропуску пройшло більш як 13 тисяч відвідувачів.

«Всього за минулий місяць співробітниками Служби судової охорони попереджено пронесенням майже 150 заборонених предметів», – йдеться у повідомлені.

З них 73% складають різного роду колюче-ріжучі предмети, в тому числі ножі, майже 10 % - засоби споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, ще 10 % - це пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею, решта інші заборонені предмети, якими можна спричинити шкоди собі, або оточуючим.

Раніше повідомлялось, що 16 травня, у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту в дитячому містечку «‎Казка», на якому загинула маленька дівчинка.