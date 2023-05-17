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Китай оштрафував одне з найвідоміших у країні обʼєднань коміків Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів (2,13 мільйона доларів). Їх звинуватили в «заподіянні шкоди суспільству» через жарт про китайську армію.
Про це пише Reuters.
Жарт прозвучав у стендап-шоу Лі Хаоші, який виступає під псевдонімом House. Комік сказав, що взяв з вулиці додому двох бродячих собак, а погоня його псів за білками нагадала йому фразу «мати гарний стиль роботи, вміти битися і вигравати битви». Саме це гасло президент Китаю Сі Цзіньпін використовував у 2013 році, характеризуючи армію Китаю.
Один із глядачів, який був на виступі Лі у Пекіні 13 травня, назвав жарт принизливим для Народно-визвольної армії Китаю. Після цього ролік зі стендапером став вірусним у китайських соцмережах.
— Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи людині використовувати столицю Китаю як сцену для безпідставного наклепу на славний імідж НВАК, — заявили в Пекінському підрозділі Міністерства культури та туризму Китаю.
Тепер Xiaoguo Culture заборонять проводити будь-які шоу в Пекіні. У відповідь на штраф Xiaoguo Culture заявила, що розірвала контракт з Лі.
Нагадаємо, у Грузії оштрафували на 200 доларів одне з міністерств за те, що там для «контролю ефективності на роботі» встановили на комп’ютери працівників програму, яка відстежувала всю їхню активність з пристрою.
Китай оштрафував одне з найвідоміших у країні обʼєднань коміків Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів (2,13 мільйона доларів). Їх звинуватили в «заподіянні шкоди суспільству» через жарт про китайську армію.
Про це пише Reuters.
Жарт прозвучав у стендап-шоу Лі Хаоші, який виступає під псевдонімом House. Комік сказав, що взяв з вулиці додому двох бродячих собак, а погоня його псів за білками нагадала йому фразу «мати гарний стиль роботи, вміти битися і вигравати битви». Саме це гасло президент Китаю Сі Цзіньпін використовував у 2013 році, характеризуючи армію Китаю.
Один із глядачів, який був на виступі Лі у Пекіні 13 травня, назвав жарт принизливим для Народно-визвольної армії Китаю. Після цього ролік зі стендапером став вірусним у китайських соцмережах.
— Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи людині використовувати столицю Китаю як сцену для безпідставного наклепу на славний імідж НВАК, — заявили в Пекінському підрозділі Міністерства культури та туризму Китаю.
Тепер Xiaoguo Culture заборонять проводити будь-які шоу в Пекіні. У відповідь на штраф Xiaoguo Culture заявила, що розірвала контракт з Лі.
Нагадаємо, у Грузії оштрафували на 200 доларів одне з міністерств за те, що там для «контролю ефективності на роботі» встановили на комп’ютери працівників програму, яка відстежувала всю їхню активність з пристрою.