Президент Росії Володимир Путін привітав російських євреїв із Днем порятунку та звільнення і заявив їм про продовження «битви з прямими послідовниками нацизму».

Про це йдеться в тексті, оприлюдненому 17 травня на сайті Кремля

— І ми, і майбутні покоління повинні свято зберігати історичну правду про Другу світову війну, розуміти, до яких руйнівних наслідків приводить будь-яке потурання націоналізму, антисемітизму, ксенофобії. Саме з прямими послідовниками нацизму борються сьогодні наші бійці та командири під час спеціальної військової операції (офіційний російський евфемізм, щоб не називати війну проти України війною, – прим.), – йдеться у тексті.

Нагадаємо, у травні 2022 року Путіну довелося просити вибачення перед головою уряду Ізраїлю за слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова про євреїв і антисемітизм.