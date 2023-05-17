Адміністрація Інгульського району Миколаєва обстежила підприємства на ввіреній їй території на предмет дотримання правил благоустрою, а також наявності інформаційних вивісок та табличок українською мовою.

Перевірка відбувалась з січня по травень 2023 року, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Адміністрація Інгульського району.

Зокрема перевірялось додержання правил благоустрою щодо наявності договору на вивіз мусору, утримання у належному стані прилеглої території. В адміністрації зазначають, що приділяли особливу увагу наявності інформаційних табличок, назви вулиці та номеру, вивіски з назвою установи, а також наявність державного прапора.

Як відомо, в Україні діє Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», стаття 28 якого визначає, що інформація для загального ознайомлення (вказівники, вивіски, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна інформація) подається державною мовою.

В адміністрації повідомили, що слідкують за додержанням даних норм шляхом «проведення прохань, благань та роз’яснень».

«За результатами обстежено 752 об'єкти, з них 431 магазин та сфера надання послуг у співвідношенні 60/40 мають інформаційні вивіски українською мовою, решті шляхом проведення неодноразових прохань, благань та розʼяснень пропоновано замінити інформаційні дошки, назви яких буде зазначено українською мовою», - зазначено у повідомленні.

Посадовці Адміністрації Інгульського району також висловили сподівання, що підприємці відгукнуться на їх прохання.

«Маємо сподівання, що кожен небайдужий підприємець відгукнеться на прохання переважної більшості містян та особистим прикладом вкаже шлях та здійснити заміну вивіски власного бізнесу на питомо українську», - зазначають у повідомлені.

Як відомо, раніше мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав представників миколаївської влади українізувати вивіски на приватних закладах міста.