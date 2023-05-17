За перший тиждень роботи програми з відновлення пошкодженого житла єВідновлення миколаївці подали 870 заявок. Це 8,3% від загальної кількості заявок по Україні.

Всього за перший тиждень українці подали 10 440 заяв на виплату допомоги, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень. Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.

Громадянам, чиє житло було пошкоджене, можуть подавати заяви про виплату допомоги в застосунку «Дія». Перед цим потрібно попередньо подати через «Дію», нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

Нагадаємо, що вд 10 травня в Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Послугу запускають навесні саме для того, щоб власники житла встигли відремонтувати його до зими.