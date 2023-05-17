Миколаївці та внутрішньо переміщені особи знову можуть отримати грошову допомогу від благодійних організацій.

Про це сьогодні, 17 травня, повідомила Миколаївська міська рада.

Громадський рух «Віра, Надія, Любов» відновив реєстрацію на можливе отримання грошової допомоги у рамках проєкту «Консорціум грошової допомоги в Україні», що реалізується спільно з міжнародною організацією «Mercy Corps».

Зазначається, що претендувати на отримання грошової допомоги в рамках проєкту «Консорціум грошової допомоги в Україні», що реалізується спільно з міжнародною організацією «Mercy Corps», можуть ВПО та постраждале населення у міста Миколаїв, у разі, якщо вони не отримували останні 5 місяців коштів від інших міжнародних фондів («Червоний Хрест», «Карітас», «UNICEF», ООН).

Реєстрація здійснюється лише за попереднім записом за телефонами: +380 96 02 22 197; +380 93 455 61 69, +380 67 251 89 69.

Названо пріоритетні категорії для отримання допомоги:

домогосподарства, переміщені протягом останніх 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 (тридцяти) кілометрів від районів активних бойових дій, або з тимчасово окупованих територій:

- які проживають у районах активних бойових дій.

- які проживають на нещодавно звільнених територіях.

Домогосподарства, які проживають на території, де за останні 4 місяці відбувалися бойові дії, і відповідають соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості або які перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості.

Сукупний дохід усіх членів Домогосподарства становить менш як 5400 грн на особу на місяць.

Критерії вразливості: домогосподарства, які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є безпритульними.

- з людьми з інвалідністю.

- з 3 або більше дітьми (до 18 років).

- що мають у своєму складі лише 1 члена (особу).

- з вагітними жінками

- з жінками, що годують грудьми.

- з людьми похилого віку (60+).

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня терористи вкотре атакували «‎військові цілі»‎ в Миколаєві. Пошкоджень зазнали як цивільні, так і промислові об'єкти.