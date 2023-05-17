Мешканка Варварівки зняла, як горить кінський гній у кінно-спортивній школі

Жителі мікрорайону Варварівка поскаржились на сморід кінського гною, який складують на території місцевої кінно-спортивної школи для отримання добрива.

Відповідну скаргу у кол-центр Миколаївської міської ради зареєструвала Анастасія Халімон, інша мешканка Миколаєва Світлана Чебанова спробувала звернути увагу на проблему голову Центрального району Олександра Березу та депутата міськради Дмитра Іванова.

Миколаївська кінно-спортивна школа знаходиться у Варварівці за адресою Одеське шосе, 92. Біля неї також розташовані житлові приватні будинки.

«Смердить не передати як. І всіх це не влаштовує. Місцеві викликають поліцію, яка нічого не робить, іноді викликають пожежну, вона гасить вогонь, а тління залишається. Терпець уже урвався. Горить періодично, зазвичай наприкінці літа, бо скажена спека», - написала Анастасія Халімон.

Ще одна мешканка Миколаєва обурена тим, що керівництво закладу проводить діяльність із виробництва добрива з кінського гною посеред житлового кварталу.

«Вже тиждень тхне по всьому мікрорайону. Лайне тхне навіть коли не палає. Чому цей заклад вважає нормальним складувати цей неоціненний матеріал, а не вивозити?», - написала Світлана Чебанова.

У 2019 році тодішній директор кінно-спортивної школи Анатолій Добровольський пояснював, що заклад ставитися до кінського гною, як до способу заробітку. «Це не просто гній, це гроші та ми його реалізовуватимемо дачникам і вивозитимемо на поля, а щоб його вивозити, потрібно щоб він спочатку перетворився на гумус», - казав він у коментарях журналістам.

Станом на 16 травня відповідне звернення було розглянуто кол-центром Миколаївської міської ради та передано для реагування в Управління ДСНС Миколаївської області.

На запитання мешканців, яким чином вони зможуть контролювати хід розгляду їх скарги, у кол-центрі мерії Миколаєва запропонували дзвонити на «101».

— Можете додатково самостійно звернутись на гарячу лінію ДСНС України в Миколаївській області за номером 101, - написали працівники кол-центру, закрили звернення та зняли його з контролю.

Відповідь кол-центру Миколаївської міської ради

Нагадаємо, жителі Варварівки також неодноразово скаржилися на антисанітарію та сморід із полігону твердих побутових відходів, що знаходиться неподалік.