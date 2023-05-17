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Жителі мікрорайону Варварівка поскаржились на сморід кінського гною, який складують на території місцевої кінно-спортивної школи для отримання добрива.
Відповідну скаргу у кол-центр Миколаївської міської ради зареєструвала Анастасія Халімон, інша мешканка Миколаєва Світлана Чебанова спробувала звернути увагу на проблему голову Центрального району Олександра Березу та депутата міськради Дмитра Іванова.
Миколаївська кінно-спортивна школа знаходиться у Варварівці за адресою Одеське шосе, 92. Біля неї також розташовані житлові приватні будинки.
«Смердить не передати як. І всіх це не влаштовує. Місцеві викликають поліцію, яка нічого не робить, іноді викликають пожежну, вона гасить вогонь, а тління залишається. Терпець уже урвався. Горить періодично, зазвичай наприкінці літа, бо скажена спека», - написала Анастасія Халімон.
Ще одна мешканка Миколаєва обурена тим, що керівництво закладу проводить діяльність із виробництва добрива з кінського гною посеред житлового кварталу.
«Вже тиждень тхне по всьому мікрорайону. Лайне тхне навіть коли не палає. Чому цей заклад вважає нормальним складувати цей неоціненний матеріал, а не вивозити?», - написала Світлана Чебанова.
У 2019 році тодішній директор кінно-спортивної школи Анатолій Добровольський пояснював, що заклад ставитися до кінського гною, як до способу заробітку. «Це не просто гній, це гроші та ми його реалізовуватимемо дачникам і вивозитимемо на поля, а щоб його вивозити, потрібно щоб він спочатку перетворився на гумус», - казав він у коментарях журналістам.
Станом на 16 травня відповідне звернення було розглянуто кол-центром Миколаївської міської ради та передано для реагування в Управління ДСНС Миколаївської області.
На запитання мешканців, яким чином вони зможуть контролювати хід розгляду їх скарги, у кол-центрі мерії Миколаєва запропонували дзвонити на «101».
— Можете додатково самостійно звернутись на гарячу лінію ДСНС України в Миколаївській області за номером 101, - написали працівники кол-центру, закрили звернення та зняли його з контролю.
Нагадаємо, жителі Варварівки також неодноразово скаржилися на антисанітарію та сморід із полігону твердих побутових відходів, що знаходиться неподалік.
Жителі мікрорайону Варварівка поскаржились на сморід кінського гною, який складують на території місцевої кінно-спортивної школи для отримання добрива.
Відповідну скаргу у кол-центр Миколаївської міської ради зареєструвала Анастасія Халімон, інша мешканка Миколаєва Світлана Чебанова спробувала звернути увагу на проблему голову Центрального району Олександра Березу та депутата міськради Дмитра Іванова.
Миколаївська кінно-спортивна школа знаходиться у Варварівці за адресою Одеське шосе, 92. Біля неї також розташовані житлові приватні будинки.
«Смердить не передати як. І всіх це не влаштовує. Місцеві викликають поліцію, яка нічого не робить, іноді викликають пожежну, вона гасить вогонь, а тління залишається. Терпець уже урвався. Горить періодично, зазвичай наприкінці літа, бо скажена спека», - написала Анастасія Халімон.
Ще одна мешканка Миколаєва обурена тим, що керівництво закладу проводить діяльність із виробництва добрива з кінського гною посеред житлового кварталу.
«Вже тиждень тхне по всьому мікрорайону. Лайне тхне навіть коли не палає. Чому цей заклад вважає нормальним складувати цей неоціненний матеріал, а не вивозити?», - написала Світлана Чебанова.
У 2019 році тодішній директор кінно-спортивної школи Анатолій Добровольський пояснював, що заклад ставитися до кінського гною, як до способу заробітку. «Це не просто гній, це гроші та ми його реалізовуватимемо дачникам і вивозитимемо на поля, а щоб його вивозити, потрібно щоб він спочатку перетворився на гумус», - казав він у коментарях журналістам.
Станом на 16 травня відповідне звернення було розглянуто кол-центром Миколаївської міської ради та передано для реагування в Управління ДСНС Миколаївської області.
На запитання мешканців, яким чином вони зможуть контролювати хід розгляду їх скарги, у кол-центрі мерії Миколаєва запропонували дзвонити на «101».
— Можете додатково самостійно звернутись на гарячу лінію ДСНС України в Миколаївській області за номером 101, - написали працівники кол-центру, закрили звернення та зняли його з контролю.
Нагадаємо, жителі Варварівки також неодноразово скаржилися на антисанітарію та сморід із полігону твердих побутових відходів, що знаходиться неподалік.