Система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ в ніч на 16 травня.

Про це заявили офіційні особи США, передає CNN.

США відправили інспекторів перевірити систему після того, як українці сказали, що система, схоже, була пошкоджена.

За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США говорять, що Patriot не потрібно буде забирати з місця розташування для ремонту.

Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.

Незрозуміло, яка саме частина Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що американський ЗРК Patriot не може бути знищений ракетою «Кинжал».