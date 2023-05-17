Російські силовики за підозрою у держзраді заарештували трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових ракет.

Про це пише The Moscow Times.

У вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в державній зраді Валерія Звегінцева — доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

З 7 квітня він перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО «Лефортово» через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею — 275 КК РФ «Держзрада». Анатолія Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.

Обидва понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Експериментальний дизайн такої зброї вони представили ще 2012 року на науковому семінарі у Франції. Через чотири роки з’явилася робота спільного авторства двох учених про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.

Олександр Шиплюк в останні роки також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.

Загалом у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один із учених — 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, — помер у московському СІЗО невдовзі після арешту співробітниками ФСБ.