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Російські силовики за підозрою у держзраді заарештували трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових ракет.
Про це пише The Moscow Times.
У вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в державній зраді Валерія Звегінцева — доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.
З 7 квітня він перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО «Лефортово» через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею — 275 КК РФ «Держзрада». Анатолія Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.
Обидва понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Експериментальний дизайн такої зброї вони представили ще 2012 року на науковому семінарі у Франції. Через чотири роки з’явилася робота спільного авторства двох учених про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.
Олександр Шиплюк в останні роки також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.
Загалом у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один із учених — 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, — помер у московському СІЗО невдовзі після арешту співробітниками ФСБ.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Загалом тієї ночі українська ППО знищила всі 18 ракет, випущені РФ, з яких було шість «Кинджалів».
Російські силовики за підозрою у держзраді заарештували трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових ракет.
Про це пише The Moscow Times.
У вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в державній зраді Валерія Звегінцева — доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.
З 7 квітня він перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО «Лефортово» через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею — 275 КК РФ «Держзрада». Анатолія Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.
Обидва понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Експериментальний дизайн такої зброї вони представили ще 2012 року на науковому семінарі у Франції. Через чотири роки з’явилася робота спільного авторства двох учених про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.
Олександр Шиплюк в останні роки також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.
Загалом у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один із учених — 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, — помер у московському СІЗО невдовзі після арешту співробітниками ФСБ.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Загалом тієї ночі українська ППО знищила всі 18 ракет, випущені РФ, з яких було шість «Кинджалів».