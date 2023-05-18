|Швидкість вітру:
|5.1 м/с
|Схід сонця:
|05:13
|Захід сонця:
|20:22
|Температура завтра:
|+26 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|05:06
|Захід сонця
|20:41
|Температура завтра:
|+26 C°
Президент Володимир Зеленський призначив Максима Кашуби головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.
Президент також звільнив з посади голови Надвірнянської РДА Івано-Франківської області Володимира Паська, згідно з поданою ним заявою.
Водночас він призначив Юрія Яндульського головою Дніпровської РДА та Олексія Лендьєла – головою Павлоградської РДА Дніпропетровської області.
Нагадаємо, 12 травня Кабінет міністрів погодив призначення Максима Кашуби головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Президент Володимир Зеленський призначив Максима Кашуби головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.
Президент також звільнив з посади голови Надвірнянської РДА Івано-Франківської області Володимира Паська, згідно з поданою ним заявою.
Водночас він призначив Юрія Яндульського головою Дніпровської РДА та Олексія Лендьєла – головою Павлоградської РДА Дніпропетровської області.
Нагадаємо, 12 травня Кабінет міністрів погодив призначення Максима Кашуби головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.