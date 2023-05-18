Міністерство культури позбавило охоронного статусу ще два радянські памʼятники в Києві. Це дозволить їх демонтувати.

Про це пише пресслужба Мінкультури.

— Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, обʼєктів культурної спадщини дві радянські памʼятки монументального мистецтва, – зазначили там.

Ідеться про памʼятники учасникам Січневого збройного повстання 1918 року в Маріїнському парку й обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.

Раніше повідомлялося, що два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну в Києві позбавили охоронного статусу.