Японія планує прийняти на лікування поранених українських військових у межах підтримки України на тлі оборони проти російського вторгнення.

Про це пише Kyodo з посиланням на джерела.

За словами джерел, уже наступного місяця Центральний шпиталь Сил самооборони в Токіо прийме кількох українських захисників для надання медичної допомоги та фізіотерапії.

Видання припускає, що уряд Японії прагне продемонструвати більшу підтримку Україні напередодні саміту «Великої сімки», який розпочнеться 19 травня.

Джерело в японському уряді зазначило, що рішення про прийняття поранених військових, зокрема постраждалих від наземних мін, є відповіддю на запит України. Це питання міністр оборони Ясукадзу Хамади та посол України в Японії Сергій Корсунський можуть обговорити під час запланованої зустрічі 18 травня.

А втім, Kyodo зауважує, що в Японії обережно ставляться до цього плану: якщо після одужання військові знову відправляться на фронт, то це сприйматиметься як надання боєздатної допомоги іншій країні.

Нагадаємо, Японія пообіцяла виділити 1 мільярд доларів країнам, які межують з Україною, на допомогу біженцям.

Перед тим, японський уряд пообіцяв надати Україні грантову допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах Програми екстреного відновлення «Фаза 2» та ще 70 мільйонів доларів через механізм Програми розвитку ООН.

Також повідомлялося, що Японія направить в Україну 3,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.