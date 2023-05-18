Головне управління розвідки Міністерства оборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з виробництва.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

— Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій, ГУР звертається із закликом ― призупинити публікацію будь-яких фото та відео матеріалів, зроблених за допомогою БПЛА та їхнього застосування без відповідних погоджень!, – йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка також просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

— Непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними! Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!, – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до мешканців області з проханням не знімати і не публікувати переміщення техніки та особового складу Збройних сил.