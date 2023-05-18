Фото – фейсбук Оксани Романюк

Інститут масової інформації допоміг з обладнанням більш ніж 3 тисячам журналістів та забезпечив технікою під час блекаутів близько 4 тисяч.

Про це повідомила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк 17 травня під час пресконференції «Підсумки роботи «Репортерів без кордонів» в Україні».

— Ми вдячні нашим партнерам за підтримку в цій нелегкій боротьбі. Думаю, разом ми доб’ємося перемоги і того, що незалежна українська журналістка розвиватиметься. Громадяни їй довіряють. Тож зараз потрібно краще розвиватися, проводити розслідування, контролювати рух, — наголосила директорка ІМІ.

Оксана Романюк нагадала, що ІМІ відкрив 10 медіахабів у різних регіонах України і невдовзі відкриється 11-й медіахаб – у Сумах. У цих медіахабах журналісти можуть узяти в оренду обладнання, долучитися до різних медійних заходів. Також у медіахабах можна працювати.

Нагадаємо, метою журналістських хабів «Медіабаза» є підтримка роботи незалежних медійників у складних умовах. Найближчий рік хаби працюватимуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Житомирській областях. Скористатися послугами мережі зможуть як журналісти, що проживають у згаданих регіонах, так і ті, що перебуватимуть там за робочою необхідністю чи навіть просто проїздом.

Хаби будуть ресурсними центрами для журналістів, де вони зможуть узяти в оренду захисне обладнання, попрацювати й передати дані, послухати цікавий тренінг.

Організація онлайн- та офлайн-тренінгів, інтенсивів, дискусійних майданчиків, налагодження комунікації між медійною спільнотою, владою, силовиками та військовими, надання в користування засобів захисту та професійного обладнання – це далеко не вичерпний перелік завдань, які виконуватимуть хаби в 10 регіонах нашої країни.

За 100 днів з початку вторгнення Росії в Україну ІМІ забезпечив 1111 журналістів засобами захисту.

Раніше представниця ІМІ в Миколаївській області Катерина Середа розповіла, що за час великої війни миколаївські медіа навчилися шукати гроші.