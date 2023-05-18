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Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.
Про це пише The New York Times із посиланням на слова американських і європейських високопосадовців.
Один з них розповів, що небажання США давати Україні F-16 пояснюється високою ціною, адже фінансування військової допомоги швидко закінчується, а також тим, що поставки літаків зайняли б місяці. До того ж Вашингтон побоюється, що секретні компоненти можуть потрапити в руки росіян.
Через це навчання українських пілотів обмежується вивченням технічних характеристик і тактичними уроками без тренувальних польотів на F-16.
Утім, американський посадовець не виключив, що адміністрація Байдена видасть ліцензії на реекспорт для європейських країн, щоб вони могли передати свої F-16 Україні.
Це не перший випадок, коли США відмовляють союзникам у питанні передачі військової допомоги для України. Так було з ракетними установками HIMARS, танками Abrams і системами протиповітряної оборони Patriot, але зрештою рішення змінювалося.
Нагадаємо, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.
Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.
Про це пише The New York Times із посиланням на слова американських і європейських високопосадовців.
Один з них розповів, що небажання США давати Україні F-16 пояснюється високою ціною, адже фінансування військової допомоги швидко закінчується, а також тим, що поставки літаків зайняли б місяці. До того ж Вашингтон побоюється, що секретні компоненти можуть потрапити в руки росіян.
Через це навчання українських пілотів обмежується вивченням технічних характеристик і тактичними уроками без тренувальних польотів на F-16.
Утім, американський посадовець не виключив, що адміністрація Байдена видасть ліцензії на реекспорт для європейських країн, щоб вони могли передати свої F-16 Україні.
Це не перший випадок, коли США відмовляють союзникам у питанні передачі військової допомоги для України. Так було з ракетними установками HIMARS, танками Abrams і системами протиповітряної оборони Patriot, але зрештою рішення змінювалося.
Нагадаємо, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.