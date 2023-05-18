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19 травня о 16:00 в Каштановому сквері Миколаєва відбудеться святкова програма з нагоди Всесвітнього Дня вишиванки.

Родзинка програми - презентація незвичайного декоративного виробу «Код нації в стилі «війна»...», – повідомляється на сайті Миколаївської міської ради.

У програмі заплановані українські народні пісні, виставки та конкурси для дітей.

На святі творчості гостей вітатимуть: Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради, Дитяча художня школа міста Миколаєва та Центральна міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького.

«Друзі, вже цієї п’ятниці одягайте вишиванки та приєднуйтесь до свята на головній вулиці Миколаєва» - сповіщають у повідомлені.

Захід відбудеться за підтримки управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.