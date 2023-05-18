Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розказав, чи виправдалися його очікування від оновленого басейну в спорткомплексі «Зоря». Він зізнався, що поставив би оцінку 8 за 10-бальною шкалою.

Про це мер Миколаєва сказав у коментарі «НикВести».

Олександр Сєнкевич сказав, що хотів, щоб оздоблення басейну було виконано дрібною квадратною плиткою, проте під час проведення ремонту було використано лайнер, який дозволяє уникнути протікання води.

— Зважаючи на те, що фактично проводився капітальний ремонт старої будівлі, в якому вона стані ви можете бачити зараз ззовні, з того, що ми мали і те, що ми зробили, по 10-бальній шкалі я би поставив оцінку 8. Я все ж таки мріяв, що він буде в плиточці, такій маленькій, знаєте, в таких квадратиках. Але використали лайнер. Не так, як я мріяв, - сказав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич

При цьому він додав, що басейн «Зоря» наразі у найкращому стані, скільки він його пам’ятає.

— В цьому басейні я займався шість років. І можу сказати, що за весь час мого знайомства з цим басейном, сама чаша басейну та територія навколо нього зараз в найкращому стані, - сказав Олександр Сєнкевич.

Відповідаючи на питання кореспондента «НикВести», він додав, що планує регулярно відвідувати басейн на платній основі.

Як відомо, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

Як відомо, на ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень було виділено близько 32 мільйонів гривень, з 25 мільйонів — коштом державного бюджету, ще 7 — з міського бюджету Миколаєва на ремонт чаші басейну, повідомив директор Управління капітального будівництва Миколаївської міськради Олександр Поздняков.

Минулого тижня басейн проінспектував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Сьогодні ж мер міста разом з заступником голови ОВА Валентином Гайдаржи та першим заступником голови облради Антоном Табунщиком були глядачами під час фактично першого запливу в оновленому басейні.

Реконструкція спорткомплексу «Зоря» проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.