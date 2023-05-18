США розглядають план на випадок перетворення війни в Україні на тривалий заморожений конфлікт, що може тягнутися десятиліттями і стати подібним до ситуації на Корейському півострові.

Варіанти, які обговорюють в адміністрації Байдена та різних установах, включають потенційне розмежування, на яке могли б погодитися Україна і окупанти, але при цьому без встановлення нових офіційних кордонів, пише Politico.

За даними журналістів, в адміністрації американського президента вважають, що майбутній український контрнаступ не завдасть "смертельного удару" по Росії.

Заморожений конфлікт, за якого бойові дії призупиняються, але жодна зі сторін не оголошується переможцем і не погоджується з офіційним завершенням війни, може стати «політично приємним» довготривалим результатом для США та інших союзників України.

Це означатиме зниження кількості бойових зіткнень, зменшення вартості підтримки України та спад суспільної уваги до війни.

— Ми плануємо на довгострокову перспективу, незалежно від того, виглядатиме це замороженим або розмороженим, – сказав американський чиновник, знайомий з дискусіями адміністрації Байдена щодо України.

Посадовець зазначив, що адміністрація приділяє все більше уваги такому плануванню, оскільки в останні місяці зосередження було на «терміновому та короткостроковому».

Двоє інших офіційних осіб США та колишній чиновник адміністрації Байдена підтвердили, що тривале замороження бойових дій є однією з можливостей, до якої США готуються. Офіційні особи США також думають про довгострокові зв’язки у сфері безпеки, які Вашингтон матиме з Києвом, а також про відносини України з НАТО.

Деякі вважають, що необхідно повернути Україні Маріуполь та доступ до Азовського моря, деякі на розмежуванні не концентруються.

Такі дискусії залишаються на ранніх стадіях, і офіційні особи США наголошують, що війна залишатиметься в активній фазі ще деякий час і що адміністрація Байдена має намір надати Україні необхідну зброю та підтримку, щоб витіснити росіян з якомога більшої території. Тим не менш, навіть припущення про таке планування, на думку журналістів, може підірвати впевненість українських лідерів у незмінній відданості Америки їхній справі, особливо враховуючи агітацію серед деяких республіканців щодо зменшення підтримки Києва.

Єдиним надійним прогнозом, за словами пʼятого співрозмовника журналістів, є те, що Росії не вдасться завоювати Україну. Він пояснив, що Штати пропрацьовують багато різних варіантів на випадок непередбачуваних поворотів.

Один американський чиновник підкреслив, що адміністрація завжди планувала як довгострокові, так і короткострокові можливості.

Нагадаємо, в українському уряді заявили, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території.