Снігурівська громада на Миколаївщині отримала шість тисяч листів шиферу від благодійників, але їй потрібно наразі ще 12 тисяч.

Про це він повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта.

— Цими днями організація «Десяте квітня» доставила нам близько 3000 одиниць шиферу для села Кобзарці, тим самим закривши потреби населенного пункту практично повністю. Ще стільки ж ми отримали шиферу від БФ «Ранок Відродження» та очікуємо близько 1000 одиниць від обласного гумштабу та обласної військової адміністрації, – написав Іван Кухта.

Разом з тим, за його словами, на сьогодні орієнтовна потреба громади в шифері – приблизно 12 тисяч штук. При чому, це навіть без врахування пошкоджених закладів освіти та культури.

Нагадаємо, підприємці поступово відновлюють свою роботу на деокупованій території Снігурівської громади Миколаївської області. Йдеться як про малий та середній, так й про великий бізнес.