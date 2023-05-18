Миколаєвський міський голова Олександр Сєнкевич планує залучити благодійну допомогу, щоб забезпечити відромантовинаний басейн у спорткомплексі «Зоря» засобами для людей з інвалідністю.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту «НикВести».

Він зазначив, що спорткомплекс був побудований ще за радянських часів, та не був пристосований під потреби людей з інвалідністю.

— В першу чергу, проводився капітальний ремонт самого басейна, тобто ми не будували новий бассейн. Там є його конструкція тому ми не змогли фактично змінити саму будівлю, - сказав Олександр Сєнкевич.

Він запевнив, що зараз міська влада працює над тим, щоб вирішити цю проблему. Він додав, що до цього навіть залучений депутат міської ради Юрій Степанець.

За рахунок благодійників планується придбати два спеціальних крани, які зможуть допомагати людям з інвалідністю переміщатися в басейн. Окрім того, за кошти бюджету встановлять ліфт та придбають кілька візків, які зможуть проїхати через вузькі дверні отвори.

— Ми попросили нашого депутата міськради Юрия Степанця, щоб він також прийшов і перевірив з нами. Далі ми плануємо за кошти наших благодійників придбати 2 спеціальних крани, які зможуть допомагати людям з інвалідністю переміщатися в басейн. Також в липні місяці ми плануємо переросподілити бюджет і докинути гроші на те, щоб все ж таки запустити цього року ліфт. 2-3 місяці, і буде встановлений цей ліфт і придбати 2 візки такі трошки вужчі, ніж звичайні, для того, щоб можна було переміщатися на території басейну. В будь-якому разі, Юрій Степанець користувався саме тією каляскою, якою він щоденно користується. Він зміг доїхати до басейну власне і там заїхати на територію, - сказав Олександр Сєнкевич.

Під час реалізації другої черги ремонту спорткомплексу планується оновити фасад та центральний вхід до «Зорі». Тож, запевняє Олександр Сєнкевич, там обовʼязково будуть пандуси та забезпечена безбарʼєрність.

— Тобто тут потрібно сказати, щоб людина з вулиці могла дістатись до басейну без перешкод, потрібно змінити вхідну группу (маєця наувазі основний вхід до будівлі, - прим.), тобто зробити ремонт, зробити пандус і т.д., і запустити ліфт. Власне зараз буде тимчасове рішення на підхідній групі, бо тут передбачається капітальний ремонт, щоб було красиво. Повністю сучасна группа повинна бути зроблена. Тимчасове рішення зробимо тут, на вході до спорткомплексу, а ліфт, я планую, що ми знайдейдемо кошти, щоб його запустити. Він є, до речі, в другій частині проєкту, шахта вже зроблена, - сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

На ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень було виділено близько 32 мільйонів гривень, з 25 мільйонів — коштом державного бюджету, ще 7 — з міського бюджету Миколаєва на ремонт чаші басейну, повідомив директор Управління капітального будівництва Миколаївської міськради Олександр Поздняков.

Минулого тижня басейн проінспектував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Сьогодні ж мер міста разом з заступником голови ОВА Валентином Гайдаржи та першим заступником голови облради Антоном Табунщиком були глядачами під час фактично першого запливу в оновленому басейні.

Реконструкція спорткомплексу «Зоря» проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.